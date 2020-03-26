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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 11:50
الاحتلال يواصل اعتداءاته على الصيادين الفلسطينيين
وأفاد مصدر صحفي فلسطيني أن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في زوارقهم الحربية استهدفوا قوارب الصيادين في محاولةٍ لإرهابهم ومنعم من مواصلة عملهم المشروع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852722
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