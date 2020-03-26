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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 12:19

روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد

روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ،يوم أمس الأربعاء، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في العالم يتطور بشكل حاد، والاقتصاد العالمي بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي.

وقال بوتين في كلمته مخاطبا الشعب الروسي: "نرى مدى حدة تطور الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم. فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان، لقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".

وقال بوتين بهذا الصدد: "يجب أن نعي جميعا أن روسيا، وببساطة بسبب موقعها الجغرافي لا يمكنها أن تحمي نفسها من التهديد، بالقرب من حدودنا توجد دول متأثرة بالفعل بهذا الفيروس، ومن المستحيل منع تفشيه بشكل كامل".

كما أكد الرئيس الروسي أن جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها في الأسبوع المقبل، بما فيها المواصلات، وهيئات السلطة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصيدليات، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية.
رقم : 852728
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