الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 آذار 2020 ساعة 13:16

براري: إيران تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية

براري: إيران تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية
وقال براري الى ان ايران كانت الدولة التاسعة التي تصل الى الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية واضاف، نحن الان ضمن 11 دولة تمتلك التكنولوجيا الفضائية وتبوأنا ايضا المرتبة الخامسة في العالم من ناحية تصميم وبناء قاعدة الاقمار الصناعية والصاروخ الحامل للقمر الصناعي.

واشار الى ان المنجزات في المجال الفضائي تحققت بهمم العلماء الشباب والنخبة رغم الحظر المفروض على البلاد منذ 40 عاما واضاف، اننا نمتلك اليوم تماما سلسلة تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية والدورة الفضائية الكاملة، وكانت جهودها منصبة خلال الاعوام العشرة الماضية على اطلاق الاقمار الصناعية ووضعها في المدار 500 كم عن سطح الارض لكننا سنصل في غضون العامين القادمين الى مدار 1000 كم وستكون خطوتنا التالية بعدها هي الوصول الى مدار 36 الف كم.
رقم : 852747
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
23 آذار 2020
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
23 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف