براري: إيران تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية

وقال براري الى ان ايران كانت الدولة التاسعة التي تصل الى الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية واضاف، نحن الان ضمن 11 دولة تمتلك التكنولوجيا الفضائية وتبوأنا ايضا المرتبة الخامسة في العالم من ناحية تصميم وبناء قاعدة الاقمار الصناعية والصاروخ الحامل للقمر الصناعي.



واشار الى ان المنجزات في المجال الفضائي تحققت بهمم العلماء الشباب والنخبة رغم الحظر المفروض على البلاد منذ 40 عاما واضاف، اننا نمتلك اليوم تماما سلسلة تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية والدورة الفضائية الكاملة، وكانت جهودها منصبة خلال الاعوام العشرة الماضية على اطلاق الاقمار الصناعية ووضعها في المدار 500 كم عن سطح الارض لكننا سنصل في غضون العامين القادمين الى مدار 1000 كم وستكون خطوتنا التالية بعدها هي الوصول الى مدار 36 الف كم.