الأردن يخفف اجراءات الحظر لمواجهة تفشي كورونا

وفرضت الحكومة حظر تجول اعتباراً من السبت الماضي في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.



ونشرت المواقع الاخبارية المحلية صورا لعشرات الأشخاص يصطفون في طوابير أمام المحال تاركين مسافة متر بينهم وقد ارتدى العديد منهم الكمامات والقفازات الواقية، في حين ينظم شخص عملية الدخول.



وفتحت محال البقالة والأفران والصيدليات في الأحياء السكنية عند العاشرة صباحا على أن تغلق في السادسة مساء وبشكل يومي.



وأعلنت مديرية الامن العام في بيان إنه “سيتم في تمام الساعة السادسة مساء من كل يوم اطلاق صافرات الانذار، ايذانا بانتهاء الوقت المسموح للتزود بالمؤن، حيث سيتم ضبط كل من يتواجد بالشارع العام بعد إطلاق الصافرات”.



وناشد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أصحاب البقالات ومحال السوبرماركت “ضرورة الالتزام بشروط وتعليمات الوقاية، وذلك بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير مواد التعقيم، وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحلات”.



وحددت السلطات أعمار الأشخاص المسموح لهم بالخروج والشراء من البقالات في الأحياء السكنية من 16 إلى 60 عاما على ان يقوموا بذلك سيرا بدون سيارات.



وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في رسالة للمواطنين إن “مخزون الأردن الاستراتيجي من الغذاء كاف ومطمئن ولا داعي للتهافت والاكتظاظ عند شراء المواد الأساسية” تحت طائلة “إغلاق” المتاجر.



ودعا الرزاز المواطنين إلى “ترك مسافة آمنة بينهم” وشدد على إن “استخدام السيارات ممنوع إلا لحملة التصاريح”.



وأشار إلى أنه “سيتم البدء غد الخميس بتسهيل خدمة التوصيل من الأسواق التجارية والمحال الكبرى”.



ويأتي السماح للمواطنين بالتسوق بعد أن تعثرت عملية توزيع الخبز من قبل أمانة عمان الثلاثاء وحصلت ازدحامات شديدة عليها في بعض المناطق.



وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم.