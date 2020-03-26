الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 آذار 2020 ساعة 15:28

إيران.. مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا

إيران.. مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة الايرانية ،اليوم الخميس، اشار الرئيس روحاني الى الاعتمادات اللازمة لمواجهة كورونا وقال، سنوجه اليوم رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ونامل ان يوافق سماحته على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة معضلات وتعقيدات قضية كورونا خاصة في مجال الصحة والعلاج حيث لنا الكثير من الاحتياجات لتجهيز المستشفيات.

وقال الرئيس روحاني، انه قبل حلول العام الايراني الجديد (بدا يوم الجمعة 20 اذار) وبناء على افتراض متشائم اعددنا الكثير من الاماكن لتكون مراكز نقاهة ولنا اليوم عشرات الاف الاسرة للنقاهة في انحاء البلاد لم تستخدم تقريبا لغاية الان.

واشار الرئيس الايراني الى اعداد 4 الاف سرير من قبل القوات المسلحة لم يتم استخدام عدد منها لغاية الان واضاف، لقد كنا قد اعددنا جميع اسرة المستشفيات في البلاد ولم يتم استخدام نحو 13 الفا منها الى الان.

وقال روحاني، ان ايران تمتلك في الوقت الحاضر نحو 20 الف سرير غير مستخدم ولا اتصور ان هنالك دولة في العالم في هذه الظروف الصعبة تمتلك مثل ايران هذا العدد من الاسرة غير المستخدمة.

ولفت الرئيس روحاني الى دخول 10 الاف ممرض جديد في الخدمة حيث تم بذلك تخفيف الضغط عن الكادر التمريضي الذي بذل جهدا كبيرا جدا في الايام الاولى لتفشي الفيروس.

واشار روحاني الى اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة وقال، ان اول قرار اتخذ اليوم هو دعم الاعمال المتضررة شريطة عدم اخراج العمال وتقديم قروض ميسرة في هذا المجال.

ونوه الرئيس الايراني الى مشروع العزل الاجتماعي، معربا عن امله بقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا لغاية الاسبوعين القادمين.
رقم : 852774
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
23 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف