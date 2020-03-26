وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الست من الفيروس.



وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.