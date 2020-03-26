الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 آذار 2020 ساعة 16:13

الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بالضفة

الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بالضفة
وأفادت مصادر فلسطينية بأن ملكية المنازل تعود للمواطنين مؤيد أبو عبيدة وثائر الشريف وياسر عليان.

كما هدمت قوات الاحتلال، اليوم، مسكنا واستولت على خيام ومعدات في منطقة ابزيق شمال طوباس (شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت بركسا سكنيا تقدر مساحته بـ 70 مترا مربعا، ومضختين لتوليد الكهرباء والمياه.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على 8 خيام غير مبنية، وخلايا شمسية، و6 مضخات للرش، ووحدات "طوب" للبناء، كانت مخصصة للمسجد، والعيادة، والمجلس، بحجة البناء في مناطق عسكرية.
رقم : 852785
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
23 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف