الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بالضفة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن ملكية المنازل تعود للمواطنين مؤيد أبو عبيدة وثائر الشريف وياسر عليان.



كما هدمت قوات الاحتلال، اليوم، مسكنا واستولت على خيام ومعدات في منطقة ابزيق شمال طوباس (شمال الضفة الغربية.



وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت بركسا سكنيا تقدر مساحته بـ 70 مترا مربعا، ومضختين لتوليد الكهرباء والمياه.



وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على 8 خيام غير مبنية، وخلايا شمسية، و6 مضخات للرش، ووحدات "طوب" للبناء، كانت مخصصة للمسجد، والعيادة، والمجلس، بحجة البناء في مناطق عسكرية.