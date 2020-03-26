الدفعة الثانية من العالقين في مشهد تصل إلى البحرين

فبعد تأجيل عودة أكثر من 1200 من المواطنين البحرانيين العالقين منذ ما يقارب الشهر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب مماطلة النظام البحريني في إرجاعهم بحجج وذرائع واهية، وصل منهم نحو 60 مواطنًا فقط.



وبين مصدر صحفي بأن شركة «سياف لتأجير الطائرات والمُعدات» المصرية التي اتفقت معها وزارة الصحة البحرينية لتنفيذ عملية إجلاء المواطنين العالقين، لا تمتلك من الأساس خطًا جويًا مع إيران، إلى جانب وجود أسباب جوهرية أخرى، بانتظار أن تبادر الوزارة نفسها من منطلق الشفافية إلى الكشف عن هذه الأسباب التي أدت لتعطيل نقل العالقين وإلغاء الاتفاق يوم أمس، ليصار إلى اتفاق ثانٍ مع «طيران كيش الإيراني» في اليوم نفسه، وهو ما أثبت الاستعداد الكامل من إيران لتنسيق عملية الإجلاء دون تأخيرٍ أو تعقيداتٍ تُذكر، في وقت لم يحرك النظام الخليفي أسطول الناقلة الوطنية وهو ما تقتضيه الحكمة والعقل والمنطق.



وردًا على ذريعة النظام بعدم عودة العالقين خوفًا من أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس في مشهد، ذكر المصدر أن من يسمى رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد عبد الله آل خليفة أوضح أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج تفوق بمراحل طاقة الإشغال الحالية، وبواقع »1667 سريرًا» بلغ عدد الإشغال منها «225» سريرًا فقط، كما أكد أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي «2504 سريرًا»، وبلغ الإشغال منها لحد الآن «172 سريرًا»، ما يعني أن عدد الأسرة يساوي ضعف العدد الكُلي لجميع العالقين في إيران، والقدرة على استقبالهم أمرٌ «لا محال له».