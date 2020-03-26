وفاة سجين في بريطانيا بسبب كورونا

وأفاد مصدر صحفي بريطاني بإن الرجل كان نزيلا بأحد سجون الفئة "سي" في كامبردج شاير، والذي لا يضم سوى مرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، وتوفي يوم الأحد الماضي وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.



جاء تأكيد وفاته مع نشر وزارة العدل بيانات تظهر أن عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس بين نزلاء السجون قد ارتفع إلى 19 إصابة في 10 سجون حتى أمس الأربعاء. بلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز حتى الأسبوع الماضي 83709 سجناء.



وتعد بريطانيا أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 465 حالة وفاة.