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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 16:39

الاحتلال يستعد للاغلاق العام في الأراضي المحتلة

الاحتلال يستعد للاغلاق العام في الأراضي المحتلة
وفي ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الاراضي المحتلة، (اليوم سجل 2495) قال رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية محذرا الجمهور من فرض إغلاق كامل إذا لم يكن هناك تحسن في عدد الاصابات.

وقال نتنياهو "عدد المرضى يتضاعف كل ثلاثة أيام"، "في غضون أسبوعين ، قد نجد أنفسنا مع آلاف المصابين، وكثير منهم معرضون لخطر الموت، لذلك أقول لكم بالفعل أنه إذا لم نشهد أي تحسن - فلن يكون هناك مفر من فرض إغلاق كامل، باستثناء الضروريات الأساسية مثل الطعام والدواء. إنها بضعة أيام ونحن نقوم بجميع الاستعدادات. الخدمات اللوجستية والقانونية لذلك ".

ودخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ لمدة أسبوع، وبدأت قوات الشرطة بالفعل في فرضها ، في المرحلة الأولى دون أي غرامات. وحثت وزارة الصحة الجمهور الاسرائيلي على عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات استثنائية وأمرت بإغلاق جميع المتاجر غير الضرورية وتخفيض كبير لوسائل النقل العام.

وطالبت وزارة الصحة بتعطيل وسائل النقل العام تمامًا ، وفي النهاية تقرر تخفيضها بشكل كبير ولن يُسمح إلا بربع النشاط. وذلك لتمكين العمال الأساسيين من الوصول إلى مكان العمل.

وسوف تستمر سيارات الأجرة الخاصة في العمل ولكن مع قيود كبيرة. (سيُسمح لك فقط بالسفر لراكب واحد في كل سيارة أجرة والجلوس في المقعد الخلفي وفتح النوافذ).
رقم : 852792
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