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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 17:02

إيران تعلق على فكرة غوتيريش بشأن أفغانستان

إيران تعلق على فكرة غوتيريش بشأن أفغانستان
وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بيانا ،اليوم الخميس، في دعم فكرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتطبيق وقف إطلاق نار شامل في أفغانستان.

وجاء في البيان:ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر نفسها شريكة مع الامين العام للامم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في فكرته الحسنة في إعلان وقف إطلاق نار عالمي لجميع الحروب والتوجه لمكافحة فيروس كورونا الذي يهاجم بلا رحمة جميع الناس ، بغض النظر عن العرق والجنس والعمر والاتنية والدين.

وتابع البيان : بما أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدرك جيدًا الوضع الحالي في أفغانستان على مدى أربعين عامًا بسبب قربها من أفغانستان ووجود ملايين اللاجئين الأفغان في إيران ، فإنها تدعم بشكل كامل فكرة الأمين العام بشأن تطبيق وقف إطلاق النار في أفغانستان ودعو جميع الجماعات المسلحة في البلاد لفتح فصل جديد في التاريخ الأفغاني بقرارهم الشجاع لقبول وقف إطلاق النار في أفغانستان وتهيئة بيئة آمنة لمكافحة فيروس كورونا.

واضاف البيان ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى استكمال حسن نواياه في إقامة وقف لإطلاق النار بمبادرة محددة لإيجاد أساس متين للحوار بين الأفغان وحل القضايا السياسية القائمة في أفغانستان.

ويختتم البيان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن استعدادها للمشاركة في المبادرات السياسية التي ستقترحها مبادرة الأمم المتحدة لحل قضايا أفغانستان بعد تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل.
رقم : 852796
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