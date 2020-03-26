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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 17:25

220 منظمة تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين بالسعودية

220 منظمة تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين بالسعودية
وقد تعهدت المنظمات بعدم المشاركة في قمة هذا العام، ضمن المجموعة المعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني أو “C20”.

ووفق بيان للمنظمات فإن السعودية حاولت الترويج لصورتها كدولة حديثة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأنفقت ملايين الدولارات لتلميع صورتها وقمع الانتقادات الموجهة لها من وسائل الإعلام الدولية.

وأضافت أن السعودية، في غضون ذلك، تقوم في الداخل باعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، والرقابة على حرية التعبير، وتقييد حرية الحركة، وتعذيب وإساءة معاملة الصحفيين والنشطاء المحتجزين.

كما تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب “المصاغة بغموض” لإسكات منتقدي الحكومة، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام.

وذكّرت المنظمات في بيانها بصدمة العالم في تشرين الأول 2018 بالقتل الوحشي للصحفي والمعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

أشارت إلى أن النساء السعوديات يواجهن تمييزا منتظما في القانون والممارسة. كما تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يحاولن الدفاع عن حقوق المرأة، للاضطهاد القضائي والاعتقال التعسفي والاحتجاز.

وتابعت المنظمات أنه بدلاً من الإصلاح الحقيقي، تحاول الحكومة السعودية تلميع سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان من خلال تنظيم الأحداث الدولية الكبرى في المملكة، وهو ما يجب تفويته عليها بحسب المنظمات.
رقم : 852804
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