الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 آذار 2020 ساعة 20:58

ما قصة المصاب بکورونا الذي وفد من خارج سوريا؟

ما قصة المصاب بکورونا الذي وفد من خارج سوريا؟
وأشار خليفاوي إلى أن الرجل خالط عدداً من الأشخاص في منطقة سكنه بدمشق، مؤكداً أن فرق الترصد بـ"وزارة الصحة" تتابع الموضوع عن طريق أسرته لمعرفة المخالطين والوقوف على حالتهم الصحية.

ويأتي حديث خليفاوي، رداً على استفسارات الكثيرين بخصوص أحد المصابين بكورونا من سكان منطقة القصاع بدمشق، الذي نقل إلى المشفى أمس الأربعاء بحسب سكان المنطقة، ليتبين أنه مصاب بالفيروس.

وطالب خليفاوي كل من خالط الحالة بالحجر الذاتي في المنزل لمدة 14 يوماً كأبسط الإجراءات، وفي حال عدم ظهور أي أعراض خلال المدة المحددة يكون الشخص سليم، بينما يمكن التواصل مع "وزارة الصحة" ليقوم الفريق الصحي بمتابعتهم في حال ظهور أي من الأعراض.
رقم : 852857
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
26 آذار 2020
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف