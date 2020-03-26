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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 21:15

تحالف "الازرق الابيض" في طريقه للإنهيار

تحالف "الازرق الابيض" في طريقه للإنهيار
وتوعد عضو الكنيست يائير لابيد بتفكيك أكبر معسكر مناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجعل معسكر كحول لفان بقيادة بيني غانتس في خبر كان.

ويأتي هذا التحول الكبير في المواقف داخل معسكر كحول لفان بعد الكشف ان حزب الليكود بزعامة نتنياهو إضافة الى كل كتلة اليمين التي يسيطر عليها ستدعم انتخاب بين غانتس رئيسا للكنيست في تغيير جديد داخل أروقة السياسة الإسرائيلية، التي لا تعرف الهدوء تماما كالأزمة التي تواجهها مثل باقي دول العالم بخصوص مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تمكن من القضاء على حياة 8 إسرائيليين، اضافة الى تسجيله 2666 إصابة مؤكدة.

وقال أعضاء من حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، وهو أحد الأحزاب الثلاثة التي تكون تحالف كحول لفان بقيادة غانتس انهم لن يحضروا الى التصويت بعد ان تمت الإطاحة بتسجيل مائير كوهن عضو حزب لابيد والتصويت له رئيسا للكنيست. وقال مصدر مقرب من غانتس "الكرة في ساحة لابيد، هو من سيقرر ان حضر او لا".

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية اجراء تصويت في الكنيست، اليوم الخميس، لاختيار رئيس له، وذلك في نزاع مع أحد حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفيما وصفته المحكمة بتحد غير مسبوق لسلطتها من جانب مسؤول كبير، عصى يولي إدلشتاين الرئيس الحالي للكنيست أمر المحكمة بإجراء اقتراع على من يشغل هذا المنصب.

وكان من المقرر أن يجري إدلشتاين تصويتا كان من المتوقع أن يسفر عن هزيمته، وبدلا من ذلك استقال يوم أمس الأربعاء. وخولت المحكمة عمير بيريتس النائب المخضرم وأحد خصوم نتنياهو إجراء اقتراع على منصب رئيس الكنيست اليوم الخميس.
رقم : 852861
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