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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 22:03

أميركا ستسجل 80 ألف وفاة بكورونا رغم العزل

أميركا ستسجل 80 ألف وفاة بكورونا رغم العزل
وارتفع، الخميس، عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الوباء بالفعل إلى أكثر من 1000 مع 68 ألف إصابة مؤكدة.

وقام خبراء في "معهد القياسات الصحية والتقييم" في كلية الطب بجامعة واشنطن بتحليل أحدث بيانات فيروس كورونا المستجد على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

ويشمل ذلك دخول المستشفى ومعدلات الوفيات، بالإضافة إلى بيانات المريض من حيث العمر والجنس والمشكلات الصحية الموجودة لديه مسبقاً.

على الرغم من تحذيره من أن فيروس كورونا قد يصبح موسمياً، وبالتالي يعود في دورات لاحقة، فتح أنتوني فاوتشي، مدير المعهد...

وأولى هؤلاء الخبراء أهمية على وجه التحديد إلى الفاصل الزمني بين الحالات المميتة الأولى وتدخلات السلطات لفرض إجراءات عامة مثل إغلاق المدارس والشركات، ثم نظروا في سعة وحدات للعناية المركزة في كل ولاية أميركية وعدد أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحذر الباحثون استناداً إلى التحليل من أنه، بناءً على الاتجاهات الحالية، سيتجاوز الطلب على وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الأعداد المتوفرة بكثير في وقت مبكر، ابتداءً من الأسبوع الثاني من نيسان/أبريل المقبل.

وخلال ذروة الوباء التي توقعوا حلولها في نيسان/أبريل أيضاً، يمكن أن يموت 2300 مريض يومياً، وفقًا للنماذج الحاسوبية التي أعدها الباحثون.

وقالوا إن هذا سيحدث حتى وإن التزم السكان بتدابير عدم الاختلاط الاجتماعي الصارمة.
وقال كريستوفر موراي، مدير "معهد القياسات الصحية والتقييم" في كلية الطب بجامعة واشنطن: "إن مسارنا التقديري للوفيات جراء كوفيد-19 يفترض اليقظة المستمرة ودون انقطاع من قبل الناس عموماً والعاملين في المستشفيات والهيئات الحكومية".

وأضاف أن "مسار الوباء سوف يتغير - للأسوأ بصورة كبيرة - إذا خفف الناس من التباعد الاجتماعي أو تهاونوا مع الاحتياطات الأخرى" الواجب اتخاذها.

وقدر التحليل أن ما يقرب من 81 ألف شخص في الولايات المتحدة سيموتون بسبب الفيروس خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وتراوحت التقديرات، وفق السيناريوهات المختلفة، بين 38 ألفاً وأكثر من 160 ألف وفاة.
وتوقعت النماذج أن تحتاج 41 ولاية أميركية عدداً أكبر من أسرة العناية المركزة أكثر مما هو متاح حالياً، وأن تحتاج 12 ولاية إلى زيادة عدد الأسرة بنسبة 50% أو أكثر لتلبية احتياجات المرضى.
وقال موراي: "نأمل أن تساعد هذه التوقعات قادة الأجهزة الطبية على اكتشاف طرق مبتكرة لتقديم رعاية عالية الجودة لأولئك الذين سيحتاجون إلى خدماتهم في الأسابيع المقبلة".
رقم : 852869
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