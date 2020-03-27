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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 09:14

وزير الخارجية اللبناني يوضح تعامل الحكومة مع العالقين بالخارج

وزير الخارجية اللبناني يوضح تعامل الحكومة مع العالقين بالخارج
وفي حديث تلفزيوني، أكد حتي أن لا عودة مباشرة للعالقين في الخارج قبل التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، لأن أي مصاب قد يكون قنبلة متفجّرة لغيره في الطائرة العائدة.
كما أشار إلى أنه سيصار بداية إلى ملء الاستمارات في السفارات لمعرفة الوضع المادي للبنانيين الموجودين في الخارج وما إذا كانوا بحاجة للمساعدة.

وفي ما يخص الطلاب اللبنانيين في الخارج سيصار إلى رفع التحويلات المصرفية إليهم، أما بالنسبة لمن "لم يعد باستطاعة أهلهم تحويل المال إليهم بسبب الأوضاع فسنتكفل نحن بدعمهم".

وكانت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد قد أكدت امس أن لجنة خاصة بحثت أوضاع الموجودين في الخارج والذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم وناقشت وضعهم من ناحية الشق التقني والشق اللوجستي.

ودعت عبد الصمد اللبنانيين التواصل مع السفارات لإبلاغهم عن وضعهم وحاجاتهم، موضحة أنه تمّ الاتفاق على وضع آلية طارئة قبل 30 آذار لتسهيل التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج.
رقم : 852900
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