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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 09:19

مسؤول عُماني بارز يحذر.. دخلنا مرحلة الخطر

مسؤول عُماني بارز يحذر.. دخلنا مرحلة الخطر
وبحسب موقع وطن يغرد، فقد قال “الحوسني” خلال لقاء مع برنامج “عمان نهضة متجددة” بتلفزيون سلطنة عمان بث، الخميس، “دخلنا مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا وهناك توقع بزيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة”

وحذر من أن معظم الإصابات تأتِ من الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض.

وشدد الحوسني على أن العزل المنزلي يحقق نتائج إيجابية بسبب الدعم النفسي الذي يجده المصاب، مشيرا بأن معظم حالات الإصابة أعراضها بسيطة والعزل المنزلي لم يتسبب في انتقال العدوى.

وقال إن نحو 9500 شخص تم عزلهم منذ تفشي الوباء وأغلب الحالات تم عزلها منزليا ولم يتأكد حتى الآن سوى إصابة 103 حالات فقط.

وأعلنت وزارة الصحة بعمان عن تسجيل 10 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، عدد (5) منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و (2 ) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وتخضع 3 للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ( 109 )حالة

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى الآن بلغ 23.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب اللمس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.
رقم : 852904
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