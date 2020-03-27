ظريف: لايقف العالم موقف المتفرج امام الحظر التعسفي

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر" كتب ظريف أنّ فيروس "كوفيد -تسعةَ عشَر يجتاح العالم ولا يستثني شعباً من الشعوب، واشار الى انه حتى اكبر اقتصاد في العالم بحاجة الى مساعدة الاخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكنّ اميركا مازالت غير مستعدة لوقف ارهابها الاقتصادي ضد ايران.



وتساءل وزير الخارجية الايراني عما اذا كانت ادارة ترامب تريد شيوعا دائميا للوباء؟ مشدداً على الضرورة الاخلاقية بعدم الوقوف متفرجين حيال الحظْر التعسفي.



ونوه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدته الى مقال في وول ستريت جورنال والذي اشار فيه كاتبه الى طلب ترامب من زعيم كوريا الجنوبية المساعدة في مواجهة كورونا.