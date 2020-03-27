ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 212 شخصا في الاردن

وأعلن جابر خلال الإيجاز الصحافي أمس الخميس أنه "سُجِل في المملكة 40 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، 26 منهم في محافظة إربد و 14 حالة في العاصمة عمّان". ليصبح بذلك العدد الاجمالي 212 إصابة مؤكدة في المملكة.



وأضاف أن "هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد هو مؤشر خطير، ونحن الآن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجتنا لهذا المرض"، مضيفا أن "هذا المرض يعتمد علاجه والقضاء عليه، علينا جميعا، هذا المرض حضانته أسبوعان، لنجلس في البيت أسبوعين كي يموت [المرض]"، داعيا من يخرج من بيته للحصول على الحاجات الأساسية إلى أن يحاول أن لا يقترب من أحد.



من جهته، قال العضايلة خلال الإيجاز بأن "هذه الأرقام لا تعكس آمالنا من الحد من انتشار وباء "كورونا"، لذلك قررنا اتخاذ مزيدا من الاجراءات الاحترازية على النحو التالي"، ومن بين الإجراءات التي أعلنها العضايلة "عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل ولا يسمح لأحد بالخروج منها والدخول إليها من غير المصرح لهم بذلك".



إلا أنه أكد بأن "الوضع في محافظة إربد ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة مازالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة أيضا حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجول".



يشار إلى أن الأردن اتخذ إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الاستمرار.



وبعد أن تم الاعلان يوم الجمعة الماضي عن حظر التجول تماما، ثم تم التراجع جزئيا عن القرار، مع الإبقاء على قرار حظر التجول، لكن تم السماح للمواطنين بالخروج مشيا على الأقدام وعدم استخدام سياراتهم للحصول على مواد التموين الأسياسية، بالإضافة إلى فرض حالة حظر التجول منذ الساعة السادسة مساء من كل يوم.