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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 09:33

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تونس إلى 200

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تونس إلى 200
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، خلال جلسة برلمانية خُصصت لنقاش الأزمة الناجمة عن الفيروس.

ولم يشر الفخفاخ إلى عدد الإصابات الجديدة، لكن وزارة الصحة أعلنت الأربعاء ارتفاع الحصيلة إلى 173، ما يعني تسجيل 27 حالة جديدة.

وأكّد الفخفاخ أن حكومته "تبذل كل ما في وسعها للقيام بأكبر عدد ممكن من التحاليل الطبية",

ودعا إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الشامل، مضيفا: "أعطيت التعليمات لتطبيقه بكلّ جدّية".

واعتبر رئيس الوزراء التونسي أن "الحجر الشامل هو الخيار الوحيد للحدّ من انتشار الفيروس، ليس لدينا خيار آخر".

ولفت الفخفاخ إلى "إحداث (تشكيل) لجنة وطنية لمجابهة فيروس كورونا، تتضمّن العديد من الفرق المهتمّة كلّ واحدة في مجال محدّد".

والأحد، بدأ في تونس تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم اكثرَ من 535 ألف اصابة ,وتجاوز اجمالي الوفيات الاربعة والعشرين الفاً ,وتعتبر ايطاليا الاولى في عددِ الوفيات حيث بلغت اكثر من 8 ألف و 200 حالة وفاة.
رقم : 852911
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