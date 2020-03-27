حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية

وقالت حماس في تصريح صحفي، مساء يوم الخميس،:"إننا إزاء هذه المبادرة الذاتية نقدر عاليا روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة.



وطالبت حماس السعودية بضرورة الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجون المملكة، وعلى رأسهم د.محمد الخضري أبو هاني، فالحركة لم تأل جهدا في التواصل مع القيادة السعودية على مدى قرابة عام كامل، وآخرها دعوة رئيس المكتب السياسي للحماس إسماعيل هنية، لملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، الذين لم يسببوا ضررا للمملكة، واحترموا أصول الضيافة في بلد شقيق دون مقابل أو شرط، فلا ذنب اقترفوه ولا جرم قاموا به.



وأكدت حماس، أن قضية فلسطين كانت وستبقى القضية الجامعة لأمتنا العربية الإسلامية، وندعو الجميع إلى توحيد جهودهم لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، آملين وحدة أمتنا وجمع صفها.