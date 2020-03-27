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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 10:26

549 اصابة بكورونا في قطر وإجراءات احترازية جديدة

549 اصابة بكورونا في قطر وإجراءات احترازية جديدة
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، حول مستجدات كورونا في الدوحة.

وكشفت المتحدث بأسم اللجنة لولوة الخاطر، أن الدولة اتخذت عدة إجراءت جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت أنه "تقرر الإغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من الجمعة مثل المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات تجهيز الأفراح والمناسبات".

وأكدت على أنه "لا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين".

وأضافت: "المخالفون للحجر الصحي تتم إحالتهم إلى نيابة الصحة بالنيابة العامة.. ويصدر بعدها قرار بحجز الشخص حجزا صحيا لمدة 14 يوما".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.
رقم : 852920
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