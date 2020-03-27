الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 10:28

لم يفعلها حاكم عربي.. يتبرع بمبلغ ضخم من ثروته لمواجهة كورونا

لم يفعلها حاكم عربي.. يتبرع بمبلغ ضخم من ثروته لمواجهة كورونا
وبحسب مصادر ترأس السلطان هيثم اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وفي بداية الاجتماع أعرب سلطان عمان عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات الحكومية والخاصة، والعاملين الصحيين على وجه الخصوص، لاحتواء هذه الجائحة.

وفي إطار دعم السلطان هيثم الشخصي لجهود مكافحة هذه الجائحة، فقد أعلن تبرعه بمبلغ عشرة ملايين ريال للصندوق المخصص لهذا الغرض، مثمنا كافة المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص والأفراد لدعم جهود الحكومة في هذا الواجب الوطني.

وأكد سلطان عمان أن حكومة السلطنة ستسخر كافة إمكانياتها، ولن تألو جهدا ولن تدخر وسعا في سبيل مجابهة هذه الجائحة، والحد من تفشيها، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، مشددا على أن هذه الجهود لن تحقق الغاية منها إلا بتعاون الجميع، مواطنين و مقيمين، والتزامهم بالقرارات والإرشادات والتعليمات التي تصدر من اللجنة العليا، وعدم مخالفتها.

وكلف السلطان هيثم بن طارق الجهات المختصة بعدم التهاون في تطبيق القوانين بما يضمن التزام الجميع بالإجراءات التي تحول دون انتشار هذه الجائحة واستفحالها في أوساط المجتمع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بعمان عن تسجيل 10 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، عدد ( 5 ) منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و (2 ) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وتخضع 3 للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ( 109 )حالة

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى الآن بلغ 23.
رقم : 852921
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
27 آذار 2020
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
27 آذار 2020
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
27 آذار 2020
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
26 آذار 2020
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
26 آذار 2020
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف