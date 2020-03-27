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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 12:47

اعنف غارات العدوان السعودي على مناطق عدة في اليمن

اعنف غارات العدوان السعودي على مناطق عدة في اليمن
وبحسب مواقع محلية، فإن مقاتلات تحالف العدوان نفذ سبع غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت أن المقاتلات الحربية شنت خمس غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت مديرية حرض، بعد ساعات من قصفه بثلاث غارات مديرية عبس شمال غربي حجة.

ونفذت كذلك مقاتلات تحالف العدوان غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بخمس غارات جوية على منطقة بركان في مديرية رازح غرب صعدة، وغارتين على مديرية شدا على الشريط الحدودي غرب صعدة.

وجدد الطيران العدوان قصف محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بخمس غارات على مديرية خب والشعف شرق الجوف.

ويأتي ذلك على الرغم من قبول أطراف الصراع في اليمن الهدنة الأممية، في حين دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، غريفيث، جميع الأطراف إلى اجتماع عاجل اليوم الجمعة، واعلان حركة انصار القبول بهذه الهدنة.

وكان رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام قد صرح لقناة العالم، أن اليمن طالب منذ بداية العدوان بحل سياسي شامل لوقف الحصار وأن الظروف باتت مهيأة اليوم للتسوية السياسية بسبب فشل العدوان في تحقيق اهدافه.

في الوقت ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أنه لا وجود لحالات مصابة بفيروس كورونا في اليمن، رغم استفحاله في السعودية المجاورة وانهيار دول اوروبية على اثره.

وقال مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "ما زال خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد منخفضاً، حيث لم تتأكد أية حالات حتى اللحظة".

وأضافت المنظمة: "كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل الصحة العالمية في اليمن جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس".
رقم : 852949
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