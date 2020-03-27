لبنان: تحرك احتجاجي لموظفي ’مستشفى الحريري’

وقال اللجنة في بيان لها الجمعة إنه “بعد كل ما عاناه ويعانيه موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، والبطولات الجمة والتضحيات التي يقدمها عاملوه منذ افتتاح المستشفى وخصوصا في أيامنا هذه ظل انتشار وباء كورونا، فإنهم ما زالوا حتى هذه اللحظة لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم، كسلسلة الرتب والرواتب، ودرجات المتعاقدين وغيرها من الأمور اسوة ببقية القطاع العام ومختلف المستشفيات الحكومية”.



واضاف البيان ان “الموظفين لمسوا عدم الجدية في التعاطي مع حقوقهم، حتى وصل الأمر بالإدارة والمعنيين إلى لدرجة الاستهتار والاستخفاف بها لأقصى الحدود التي ما عادت تطاق”، وتابع “لذلك سنلجأ إلى التصعيد والتحرك الإحتجاجي الذي اليوم الجمعة في 27-03-2020 والذي سيتخلله إلقاء كلمة لجنة الموظفين عند الساعة العاشرة صباحا”.