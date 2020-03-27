أول حالتي وفاة بكورونا في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ (اسلام تايمز) - قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن شخصين توفيا بسبب فيروس كورونا، وإن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى أكثر من 1000، من 927 في اليوم السابق.