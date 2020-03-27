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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 13:02

سوريا على موعد مع منخفضين جوييين

سوريا على موعد مع منخفضين جوييين
وأوضح الراصد الجوي ماهر مرهج في تصريح لـ سانا أنه بدءا من صباح غد تتأثر البلاد بمنخفض متوسطي يستمر تأثيره الى مساء يوم الاثنين حيث يتوقع هطل أمطار على شكل زخات مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا تكون غزيرة في المناطق الساحلية بشكل أساسي ومنطقة الجزيرة وبعض المناطق الشمالية والوسطى بشكل مستمر مع فترة انقطاع قصيرة ما قد يؤدي إلى تشكل السيول لافتا إلى أن الغزارة تكون أكثر يومي السبت والأحد وصولا حتى صباح يوم الاثنين.

وأشار مرهج إلى أن المنطقة الجنوبية ستتأثر بالهطولات المطرية على شكل زخات خفيفة ومتفرقة لكنها أقل المناطق تأثراً ويعود السبب بذلك إلى أن اتجاه المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط نحو النصف الشمالي من البلاد مترافق مع انخفاض حرارة ولكنه دافئ بسبب فصل الربيع.

وبين مرهج أنه من مساء يوم الاثنين إلى مساء يوم الثلاثاء فترة استقرار نسبي يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا ليبدأ تأثر البلاد بأول منخفض جوي خماسيني لهذا الموسم “منخفضات ربيعية” يتشكل حاليا من منابعه في جبال الأطلس من المغرب وتكون مقدمته أجواء سديمية مغبرة وارتفاعا في درجات الحرارة بشكل كبير ولاسيما في المناطق الجنوبية والشرقية ليبدأ يوم الأربعاء هطل الأمطار الغزيرة والتي ستكون في أولها طينية وتستمر مصحوبة بالعواصف الرعدية في المناطق الساحلية والبادية والجزيرة وتشمل أغلب المناطق.
رقم : 852958
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