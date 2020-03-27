وأوضحت الاحصائيّات أنّ "الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنةً باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة".



يُذكر أنّ إحصائيّات المعهد كانت قد كشفت يوم أمس أنّ عدد المصابين بـ"كورونا" في ألمانيا ارتفع إلى 36508، فيما توفي 198 شخصًا بسبب الفيروس.