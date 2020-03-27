تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

تونس (اسلام تايمز) - ما يزال فيروس كورونا المستجد يحصد مزيداً من الإصابات في تونس، ففي حصيلة جديدة، وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 227 وتم تسجيل 6 وفيات إلى حدود اليوم الجمعة 27 مارس 2020.