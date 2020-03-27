أحدث العناوين :
لبنان يحافظ على وتيرة جيدة في معركة كورونا
عدد الاصابات بكورونا في لبنان يرتفع إلى 391
أهلاً بميلادِ الحسينِ بشائراً
تسجيل 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا
الخرطوم توافق على إجلاء رعايا البعثات الدبلوماسية العالقين
المركزي السوري يوحد أسعار صرف الدولار امام الليرة
أنباء عن إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
ظريف يهنئ حرس الثورة ويثمن جهود حماة الأمن في البلاد
باقري: التأثير الاستراتيجي للحرس الثوري هو سبب غضب وإذلال اميركا
مالي.. حظر تجوال جزئي لمنع انتشار فيروس كورونا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 March 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
تونس
0
الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 14:19
تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس
وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 227 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852972
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
27 آذار 2020
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
27 آذار 2020
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
27 آذار 2020
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
26 آذار 2020
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
26 آذار 2020
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
أحدث العناوين
لبنان يحافظ على وتيرة جيدة في معركة كورونا
عدد الاصابات بكورونا في لبنان يرتفع إلى 391
أهلاً بميلادِ الحسينِ بشائراً
تسجيل 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا
الخرطوم توافق على إجلاء رعايا البعثات الدبلوماسية العالقين
المركزي السوري يوحد أسعار صرف الدولار امام الليرة
أنباء عن إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
ظريف يهنئ حرس الثورة ويثمن جهود حماة الأمن في البلاد
باقري: التأثير الاستراتيجي للحرس الثوري هو سبب غضب وإذلال اميركا
مالي.. حظر تجوال جزئي لمنع انتشار فيروس كورونا
تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس
مالي.. حظر تجوال جزئي لمنع انتشار فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب الى 275
تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
إرتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 42288
ايران تدين اتهامات أميركية باطلة موجهة لرئيس فنزويلا
سوريا على موعد مع منخفضين جوييين
أول حالتي وفاة بكورونا في جنوب أفريقيا
لبنان: تحرك احتجاجي لموظفي ’مستشفى الحريري’
مصافي النفط في أوروبا وأمريكا ترفض شراء الخام السعودي
الأكثر قراءة
التعبئة العامة في لبنان تفتح الجدل مجددا حول العفو العام
مشروع توعوي لحزب الله في صيدا لمواجهة كورونا
سوريا: الفريق المعني بالتصدي لكورونا يعتمد حزمة قرارات إضافية
لبنان: أرقام علمية صادمة في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي
بوتين والأسد يناقشان الوضع في ادلب
الصحة السورية تؤكد مجددا خلو سوريا من كورونا
الحكومة اللبنانية تدعو الى حظر تجول ذاتي لمواجهة كورونا
الصحة السورية تخصص مشفى الزبداني لعزل المصابين بكورونا
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
الأمن العام اللبناني: تعقيم مخيمات النازحين السوريين بقضاء الهرمل
الصحة اليمنية تحمل دول العدوان مسؤولية أي تفشٍ لكورونا
اليمن: 118 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة
خروقات عديدة لقوى العدوان في جبهات الحديدة
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
بالتفاصيل.. الداخلية السورية تنفذ اجراءا هاما بسبب كورونا
السيد الحوثي يدعو لاستمرار التصدي للعدوان السعودي على اليمن
الخزعلي يدعو لاعطاء الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية
نداء إلى السعودية لاطلاق سراح المساجين الفلسطينيين
الأخبار الساخنة
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني
الأكثر بحثًا
الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف