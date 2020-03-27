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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 16:46

لبنان يحافظ على وتيرة جيدة في معركة كورونا

لبنان يحافظ على وتيرة جيدة في معركة كورونا
ظلت الأولوية المطلقة الغالبة على الواقع اللبناني لرصد انتشار كورونا وقراءة دلالات الأعداد والنسب وتوزعها الجغرافي والمناطقي، وهو ما فرض نفسه على القرارات العسكرية والحكومية أمس في جلستين متعاقبتين للمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء.

والواقع أن الحكومة صعدت إجراءات حال التعبئة المعلنة قبل أقل من أسبوعين بحيث باتت تقترب إلى حدود بعيدة من حال طوارئ خصوصا بعدما أضيف إلى الإجراءات المتخذة أساسا إجراء فرض الإقفال العام والتام يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع الخروج إلى الشوراع أي بما يوازي منع التجوال الليلي. وهذا الإجراء يُعدّ المؤشر الأكثر تقدما نحو اعتماد التصعيد في التشدد حيال قرار إلزام المواطنين الحجر المنزلي بما يعكس ارتفاع مؤشرات الخطورة حيال الانتشار الوبائي واحتمالاته في المرحلة المقبلة. ومع أن مراقبين ومعنيين برصد واقع الانتشار الوبائي في لبنان لا يزالون يعتقدون أن معدلات الإصابات ومؤشراتها لا تزال ضمن مرحلة السيطرة على الانتشار، فإن المعطيات التي تجمعت لدى مجلس الوزراء أملت التشدد أكثر فأكثر تحسبا لاتساع الأخطار.

ولفتت مصادر طبية إلى أن إجراءات الحكومة يجب أن تكون أكثر تشدداً لا سيما ضبط حركة المارة والسيارات على الطرقات في بعض المناطق وبعض الفوضى في المحال التجارية لمنع المخالطة والاحتكاك كلياً. ولفتت إلى أن الإجراءات الحكومية (التعبئة العامة) والإجراءات اللاحقة ستظهر نتائجها الإيجابية خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وحينها يمكن التخفيف من هذه الإجراءات على المواطنين.

حزب الله من جهته دخل بقوة على خط مكافحة 'الفيروس'، من خلال خطة متكاملة أعلنها رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين الذي أعلن تجهيز كادر عدده 24500 من أطباء ومسعفين يعمل على تنفيذ الخطة، وأعلن تدريب 15 ألف شخص على مكافحة كورونا مع إقامة ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وكذلك تجهيز 25 سيارة بأدوات وآلات تنفس اصطناعي.
رقم : 852998
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