الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 19:05

هل حلت قمة العشرين عقدة بن سلمان؟!

هل حلت قمة العشرين عقدة بن سلمان؟!
بذل بن سلمان مساعي حثيثة لمغادرة زعماء الدول التسعة عشرة بلدانهم والانتقال للسعودية، ليحقق بذلك أكبر مكسب سياسي في الظروف التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، ومما لا شك فيه فان بعض الزعماء كانت تحدوهم الرغبة لذلك، ولكن بما أن العالم يشهد وضعا عصيبا للغاية لذلك كانوا محرجين من مغادرة بلدانهم الى السعودية، ولكن وبما أن عقد القمة كانت حاجة بن سلمان الماسة، لذلك عقدها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

الهدف الرئيسي من اصرار بن سلمان على عقد القمة أن يقول لخصومه المحليين وخصومه في المنطقة انه هو الأقوى، فعلى الرغم من قراراته الطائشة فان قادة العشرين وافقوا على المشاركة في القمة، وليوحي لخصومه أيضا بأنه وعلى الرغم من ادانة دول العالم ومن بينها الدول التسعة عشر في مجموعة العشرين للجريمة البشعة التي ارتكبها ضد الصحافي جمال خاشقجي، فزعماء هذه الدول جاؤوا صاغرين وشاركوا في القمة.

وهنا نتساءل، كيف سمحت هذه الدول لنفسها بتلبية رغبة بن سلمان، في الوقت الذي نددت فيه العشرات من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان بالمشاركة في قمة العشرين لانتهاك بن سلمان لحقوق الانسان وقتله للصحافي جمال خاشقجي، فكيف يا ترى سمحت هذه الدول لنفسها بالمشاركة، أليست المشاركة تشكل دعما قويا له في المضي قدما في انتهاكاته.

والغريب في كل ذلك هو مشاركة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في القمة، فأنقرة التي كشفت جريمة خاشقجي وظلت على مدى اسابيع تطالب بمعاقبة القتلة وفي مقدمتهم بن سلمان، وكانت تقول دائما، أن الفريق الذي جاء للسفارة السعودية وقام بتقطيع خاشقجي ما كان يمكنه القيام بذلك من دون أوامر عليا، وبالتحديد أوامر من بن سلمان، فيا ترى أين ذهبت المطالب التركية، وهل كان كل ذلك مسرحية من أجل ابتزاز الرياض واحراجها في هذه القضية؟

بن سلمان كان بحاجة للقمة ليغطي على فشله في كل ملف يستلمه، وخاصة الملفين الداخلي والاقليمي، فمن خلال عقد القمة كان يريد أن يقول لخصومه في الداخل وخاصة الامراء في الأسرة الحاكمة بأنه الأقوى، وان زعماء أقوى الدول استجابوا لدعوته، ولبوا طلبه وشاركوا في القمة، وليقول لهم انه قام بانجاز لا يستطيع أحد القيام به في الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

أما على الصعيد الاقليمي فان بن سلمان اراد بعقد القمة أن يوجه رسالة لدول المنطقة بأن أقوى الدول تقف الى جانبه، وانه لا يقف أمامه شيء، غير أنه نسي ان كل ذلك جرى في مخيلته ولا أساس له في الواقع وعلى الأرض، بل على العكس تماما فان الامور تجري بالضد لما يحلم به.

فلا قمة العشرين ولا غيرها قادرة على تثبيت الوضع في السعودية وخاصة كسب ود المعارضين من الأسرة الحاكمة الذين يرفضون جملة وتفصيلا توليه لادارة البلاد، هذا فضلا عن سائر المعارضين سواء في المنطقة الشرقية، أو الدعاة ورجال الدين وائمة الجمعة والجماعة الذين يرفضون سياسات الفسق والفجور التي ينتهجها بن سلمان في المملكة.

ربما تستطيع قمة العشرين صناعة امجاد خيالية ووهمية لبن سلمان، ولكن لا تستطيع صناعة امجاد حقيقية على الأرض فلا تزال مشاكل السعودية مع العديد من الاطراف الاقليمية قائمة ولم تستطع القمة حلحلتها فما بالك بحلها، بل على العكس تماما فان الموقف اليمني احرج بن سلمان، كما ان القطيعة والخلاف مع قطر لا يزال قائما، الى جانب الخلاف مع ايران، وكذلك ملف دعم السعودية للارهاب في المنطقة والعالم.

اليوم الجنوب اليمني يرفض سياسات السعودية وخاصة سياسة فرض عبد ربه منصور هادي عليه، فما بالك بوسط وشمال اليمن، فهؤلاء يدهم الطولى في الذي يجري على الساحة اليمنية، خاصة بعد تهم لآرامكو، وتحريرهم للجوف وقريبا مأرب، فقد برهنوا للعدوان أنهم قادرون على ايذاء المعتدين بل وتسديد ضربات موجعة اليهم، فيا ترى أين الامجاد التي صنعتها قمة العشرين لبن سلمان؟
رقم : 853020
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من 'كورونا'
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
27 آذار 2020
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
27 آذار 2020
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
27 آذار 2020
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
27 آذار 2020
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
26 آذار 2020
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
26 آذار 2020
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف