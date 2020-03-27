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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 19:07

الأقصى خال من المصلين بسبب كورونا

الأقصى خال من المصلين بسبب كورونا
وأدى صلاة الجمعة في الأقصى موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية فقط، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد والوقاية من الفيروس.

وبدت ساحات الأقصى ومصلياته خالية تماما من المصلين الذين التزموا بالقرارات والتعليمات الصادرة للحد من انتشار الفيروس.

وشدد خطيب الجمعة الشيخ يوسف أبو اسنينة على ضرورة البقاء في البيوت هذه المدّة من أجل السلامة والمحافظة على الصحة، والالتزام بتعليمات أصحاب الاختصاص، وعدم الاستهتار بما يجرى.

وقال: إن الأخذ بالأسباب دعا إليها ديننا الحنيف، واليوم يعيش العالم بأسره أوقاتًا صعبة جراء انتشار الفيروس، ويوميا هناك ارتفاع بأعداد المصابين والوفيات، ويقف العالم على حافة الانهيار، ولا منجي إلا الله فهو الرؤوف بالعباد والبلاد.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلن -مساء الأحد- عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، منذ فجر الاثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا وسبقها القرار القاضي بإغلاق المصليات المسقوفة.

وأكد مجلس الأوقاف استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان في الأقصى في جميع الأوقات على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى الموجودون، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.

وخلت مساجد قطاع غزة أيضا ظهر اليوم الجمعة، من المصلين؛ تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وارتفعت ظهر اليوم الجمعة، إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى ٩١ إصابة مع تسجيل ٧ إصابات جديدة.
رقم : 853021
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