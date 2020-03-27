ارتفاع مُفاجئ في أعداد المصابين بكورونا في سلطنة عمان

وأوضحت الصحة في بيانٍ لها أن (١٠) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) مرتبطة بالسفر، فيما تخضع (٤) حالات للتقصي الوبائي.



وهذه أعلى حصيلة جماعية تُسجلها سلطنة عمان لمصابين بالفيروس منذ ظهوره في السلطنة .

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 131 حالة.



وأكدت الوزارة أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء .



وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلةٍ ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات .



وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.



وكان د.محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، حذّر من دخول السلطنة أخطر مرحلة وهي مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا، متوقعا زيادة أعداد المصابين بالفيروس الذي تحول لوباء عالمي خلال الأيام المقبلة.



وقال “الحوسني” خلال لقاء مع برنامج “عمان نهضة متجددة” بتلفزيون سلطنة عمان بث، الخميس، “دخلنا مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا وهناك توقع بزيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة”.



وحذر من أن معظم الإصابات تأتِ من الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض.



وشدد الدكتور الحوسني على أن العزل المنزلي يحقق نتائج إيجابية بسبب الدعم النفسي الذي يجده المصاب مشيرا بأن معظم حالات الإصابة أعراضها بسيطة والعزل المنزلي لم يتسبب في انتقال العدوى.



وقال إن نحو 9500 شخص تم عزلهم منذ تفشي الوباء وأغلب الحالات تم عزلها منزليا ولم يتأكد حتى الآن سوى إصابة 103 حالات فقط.