استمرار إغلاق مطار بيروت الدولي حتى 12 أبريل

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إنه تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولي مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 أبريل.



وأضافت أنه سيظل مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين في مجال التنقيب عن النفط والغاز.



ومدد لبنان يوم الخميس الإغلاق الساري في البلاد حتى 12 أبريل، وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع المؤسسات تقريبا.



وحذر مسؤولو الصحة في لبنان من أن نظام الرعاية الصحية غير مجهز جيدا لمواجهة تزايد حالات الإصابة، فيما سجلت البلاد 391 إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات.