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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 21:34

لبنان يطبق منع التجول اعتبارا من اليوم

لبنان يطبق منع التجول اعتبارا من اليوم
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه تطبيقا لحالة التعبئة العامة في البلاد، ستقوم قوى الأمن الداخلي بما يلي:

1-منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات، ما بين الساعة 7.00 مساء والساعة 5.00 صباحا اعتبارا من تاريخ اليوم 27/3/2020، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

2-مراقبة تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحددة لها، وذلك تحت طائلة الإقفال الفوري وتسطير محضر ضبط بحقها في حال المخالفة.

3-التشدد في مراقبة تقيد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة – كما هو وارد في الجدول المرفق- بغية الحد من تنقلاتهم.

وأكدت قوى الأمن الداخلي على أن دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وإن من صلب واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وملازمة منازلهم.

وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 391 حالة، كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من امراض مزمنة في العقد الثامن من العمر.
رقم : 853053
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