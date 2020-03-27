ايران: الحظر الامريكي الجديد استمرار لسياسات الكراهية لترامب

جاء ذلك في تصريح ادلى به "يوسفي"، اليوم الجمعة، ردّا على قرارات الحظر الجديدة الصادرة عن واشنطن بحق اشخاص ومؤسسات ايرانية واجنبية ذات الصلة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.



واضاف الدبلوماسي الايراني، "ان فرض الحظر الجديد في الوقت الذي يخوض الايرانيون كفاحا شاملا ضد فيروس كوفيد 19 (كورونا) وفي خضم تزايد عدد انصار الغاء الارهاب الاقتصادي ضد ايران، ومنهم القادة ونواب البرلمانات لدى مختلف البلدان (بما فيها امريكا) ومسؤولون امميون واعضاء منظمات المجتمع المدني، كل ذلك يكشف بوضوح عن نموذج آخر لسياسة امريكا اللانسانية التي يقودها "وزراء الكراهية" صوب ايران.



وكان "مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية" اعلن امس الخميس عن قراره في ادراج اسماء 15 شخصا ومؤسسة ايرانية واجنبية ذات صلة بالجمهورية الاسلامية الايرانية على قائمة ما يسمى "بالحظر ضد الارهاب".