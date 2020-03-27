الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 21:47

هبوط حاد للبورصة الأمريكية

هبوط حاد للبورصة الأمريكية
وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" في مطلع التعاملات بنسبة 2.9% إلى 21898.47 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.82% مسجلا 2555.87 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 3.12% إلى 7554.25 نقطة.

وبذلك تكون المؤشرات الأمركية قد انهت موجة صعود استمرت لمدة 3 أيام كانت هي الأفضل للمؤشرين "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي".

وخيمت مخاوف اقتصادية على نفوس المتعاملين بسبب الأضرار المحتملة لفيروس كورونا، ولاسيما بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي بلغت حتى الآن 85762 حالة.
رقم : 853061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من 'كورونا'
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
27 آذار 2020
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
27 آذار 2020
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
27 آذار 2020
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
27 آذار 2020
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
26 آذار 2020
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
26 آذار 2020
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
أنصار الله: فشل العدوان وتفكك التحالف وتمزقت مرتزقته
26 آذار 2020
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها
25 آذار 2020
التطبيع في زمن الكورونا
التطبيع في زمن الكورونا
25 آذار 2020
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
25 آذار 2020
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف