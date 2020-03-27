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الجمعة 27 آذار 2020 ساعة 21:59
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت
وأشارت إلى أن صافرات الانذار دوت في مستوطنة سديروت ومنطقة إيفيم.
وذكر موقع والا الاسرائيلي أن السلطات تفحص حاليا اسباب انطلاق صافرات الانذار.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
853067
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