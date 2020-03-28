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السبت 28 آذار 2020 ساعة 07:53

الصين تعلن إغلاق حدودها مع الخارج اعتبارا من اليوم

الصين تعلن إغلاق حدودها مع الخارج اعتبارا من اليوم
يأتي هذا الإجراء تزامنا مع تسجيل 54 إصابة بفيروس كورونا بين الوافدين إلى البلاد مقابل إصابة محلية واحدة فقط خلال اليوم الأخير.

ويمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب المقيمين في الصين "المتواجدين خارجها حاليا" دخول البلاد. ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال، حيث يمكن لحاملي جوزات سفر الخدمة وجوازات سفر دبلوماسية دخول الأراضي الصينية.

واعتبارا من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر. ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعيا إلى الصين.

وأصيب 81340 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الصين وتوفي جراؤه 3292 شخصا، حسب الأرقام الرسمية.
رقم : 853106
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