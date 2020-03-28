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السبت 28 آذار 2020 ساعة 08:03

الهبة الطبية الصينية تصل الجزائر لمواجهة ’كورونا’

الهبة الطبية الصينية تصل الجزائر لمواجهة ’كورونا’
وصرح لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، للتلفزيون الحكومي، بأن الهبة الصينية وصلت مساء الجمعة جوا عبر رحلة خاصة، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".

وقال ابن باحمد: "استلمنا هبة تتكون من مستلزمات وقاية وأجهزة تنفس للتصدي لوباء "كورونا". هذه الهبة من جمهورية الصين الشعبية تعبر عن روابط التضامن والأخوّة بين الشعبين".

من جهته، أوضح السفير الصيني بالجزائر لي ليانهي: "نحن في الصين نهتم بالتعاون مع الجزائر في مكافحة وباء "كورونا"، وممتنون للتضامن الجزائري مع الصين خلال انتشار الوباء، وسنواصل تقديم المساعدات للجزائر".

وسجلت الجزائر 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، بينها وفاة واحدة الجمعة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 409 إصابة مؤكدة و26 حالة وفاة، بحسب المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس "كورونا"، جمال فورار.

وأعلنت السلطات الصينية، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 54 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم السبت، "تلقينا تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81394، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3295، وشفاء 7491 حالة عقب معالجتهم".

وأشار البيان إلى أنه هناك 3128 شخصا مريضا حاليا (921 شخصا في حالة خطيرة)، فيما أعلن مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الفحص واسع النطاق للكشف عن فيروس كورونا المستجد أمر ضروري، معتبرا أنه لا يمكن توقع المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة.
رقم : 853110
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