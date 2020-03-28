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السبت 28 آذار 2020 ساعة 08:05

ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا

ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
وقال ربيعي في تصريح له مساء الجمعة، ان الحكومة تبذل كل جهودها لتبيين ابعاد جرائم الاميركيين فيما يخص الحظر ضد ايران ومنعهم وصول الموارد المالية والمستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا.

واعتبر من الخطا التصور بان الاميركيين سيكفون عن الحظر في حال زيادة ضحايا كورونا في ايران، لافتا في هذا الصدد الى القصف النووي الاميركي لليابان واستخدام الاسلحة ذات اليورانيوم المنضب في مختلف الحروب وفرض الحظر الدولي على العراق والذي ادى الى مصرع نصف مليون طفل عراقي.

واضاف، في الحقيقة انه مع بروز ادنى ضعف مثل تشديد ازمة كورونا في ايران ستتضاعف دوافع الاميركيين لتشديد الحظر، وهذه رؤية مستقاة من الخبرات المكتسبة على مدى اعوام ازاء السياسات الخارجية الاميركية.

وفي الاشارة الى انتقاد البعض للحكومة بزعم انها استغلت قضية كورونا في البلاد لاغراض سياسية، ولكسر الحظر المفروض على ايران والعودة الى مسار المفاوضات النووية اعتبر ربيعي ان هذا التحليل لاينسجم مع منطق السياسة الخارجية.
رقم : 853112
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