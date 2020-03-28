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السبت 28 آذار 2020 ساعة 08:13

تخت روانجي متفائل بجهود غوتيريش لرفع الحظر عن ايران

تخت روانجي متفائل بجهود غوتيريش لرفع الحظر عن ايران
وفي تصريح ادلى به للصحفيين الايرانيين يوم امس الجمعة، اشار تخت روانجي الى ان هنالك اتصالات مع مسؤولي منظمة الامم المتحدة على مختلف المستويات وذكر انه اجرى اتصالين مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة كما جرت محادثة اخرى بينه وبين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

واضاف، انه على المستوى الميداني هنالك اتصالات وثيقة بين ايران ومظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنسق المنظمة المقيم في طهران، للبحث في افضل السبل الكفيلة بمكافحة فيروس كورونا.

واكد بان ايران في مستوى جيد من الناحية الطبية والمعدات واضاف، بطبيعة الحال فان الحظر الظالم ضد الشعب الايراني جعلنا لا نتمكن من الاستفادة من طاقاتنا بافضل صورة ممكنة.

وقال تخت روانجي، لقد تباحثنا حول هذا الموضوع مع الامين العام وطلبنا ان يجعل الغاء الحظر الظالم في جدول الاعمال كمسؤولية دولية وكان (غوتيريش) قد اكد في مواقفه الاخيرة على الغاء الحظر كي تتمكن الدول من مكافحة الفيروس بصورة افضل.

واضاف، ان الامين العام للامم المتحدة كانت له اتصالات مع المسؤولين الاميركيين ونامل بان تثمر جهوده كي نتمكن من ازالة هذه العقبة من طريقنا.

وفي الرد على سؤال حول جهود الدول لمواجهة الحظر الاميركي الاحادي قال، ان انتشار كورونا لاينحصر في دولة وان كل دول العالم تعاني منه وقد اعلنت منظمة الصحة العالمية بانه وباء عالمي لذا يتوجب اتخاذ اجراء منسق ومنسجم على الصعيد الدولي لاقتلاع جذور هذا الفيروس ولهذا السبب قلنا بان الحظر على ايران يستهدف البشرية كلها.

واضاف، انه حينما لا يسمحون بحظرهم الظالم والجائر ان تستفيد دولة ما من طاقاتها فلن تتضرر دولة او دولتان من جراء ذلك بل المجتمع الدولي كله.

ولفت الى ان 8 دول وجهت اخيرا رسالة الى الامين العام اكدت فيها ضرورة الغاء الحظر لانه غير قانوني ومناقض للقرارات الدولية ويمنع مكافحة الفيروس بافضل صورة ممكنة في هذه الظروف التي تستشعر فيها الحاجة الى اجراء دولي منسق.

واضاف، انه فضلا عن هذه الدول الثماني هنالك دول اخرى تطالب بلرفع الحظر عن ايران ويزداد يوما بعد يوم عدد المطالبين بالغاء الحظر الاحادي.

وحول كيفية التعامل مع هذه القضية في مجلس الامن قال: بطبيعة الحال فانه لدى مجلس الامن آليته الخاصة وهنالك بعض القوى التي تحول دون قيام هذا المجلس بمسؤوليته.

واشار تخت روانجي الى ان الدعوات المنادية بالغاء الحظر تزداد يوما بعد يوم في انحاء العالم وحتى في داخل اميركا بين اعضاء الكونغرس سواء النواب او الشيوخ وقال، بطبيعة الحال فان تغييرا لم يحصل في سلوك اميركا تجاه الحظر الظالم ضد الشعب الايراني الا ان هذه الحركة الدولية التي نشهدها في الداخل الاميركي ايضا قد وضعت الحكومة الاميركية في صف الاقلية.

واضاف، رغم هذه الدعوات التي نشهدها على صعيد العالم مازال البعض مصرا على سياسة الحظر المفلسة المفروضة على الشعب الايراني.

واعتبر اجراءات الحظر الاميركية الجديدة دليلا على عدم اطلاع المسؤولين الاميركيين على حقائق العالم او انهم يتظاهرون بعدم الاطلاع، مؤكدا بان الشعب الايراني لن يترك الساحة بسبب الحظر الذي يثبت عزلة اميركا على الصعيد الدولي.
رقم : 853116
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