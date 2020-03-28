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السبت 28 آذار 2020 ساعة 08:17

إطلالة مرتقبة للسيد نصرالله اليوم

إطلالة مرتقبة للسيد نصرالله اليوم
وسيتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته التي ستبث عبر شاشة قناة المنار اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساء، لآخر المستجدات والتطورات السياسية .
رقم : 853119
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