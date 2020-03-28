الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 آذار 2020 ساعة 08:38

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا في مصر إلى 116

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا في مصر إلى 116
وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة يوم الجمعة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما و65 عاما من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.
رقم : 853129
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
28 آذار 2020
العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة
العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة
28 آذار 2020
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
28 آذار 2020
كورونا والأزمة الاخلاقية.. كيف ارتبط إسم
كورونا والأزمة الاخلاقية.. كيف ارتبط إسم 'قم' بها؟!
28 آذار 2020
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من 'كورونا'
27 آذار 2020
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
27 آذار 2020
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
27 آذار 2020
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
27 آذار 2020
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
27 آذار 2020
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
26 آذار 2020
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
السيد الحوثي: اليمن واجه أشرس عدوان خلال 5 سنوات
26 آذار 2020
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
كورونا.. التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ
26 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف