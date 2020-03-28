اعتقال اردنيين خرقوا قيود حظر التجوال لمواجهة كورونا

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام "أمجد العضايلة" في مؤتمر صحفي بمركز إدارة الأزمات، إن "الحكومة لمست انخفاضا بعدد المخالفات المسجلة اليوم، وعدد حالات خرق التجول".



وأوضح أنه "ما زالت هنالك مخالفات وخروقات عديدة"، معربا عن أمله في "أن لا نراها خلال الأيام المقبلة، وأن لا نضطر لتطبيق القانون بحق المخالفين".



وأعلن الأردن، مساء الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



كما قد أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، ارتفاع أعداد المصابين في الأردن بفيروس كورونا بتسجيل 23 حالة جديدة، لتصل إلى 235.



واتخذت رئاسة الوزراء جملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.