واخيراً سوريا تستخدم السلاح الفعال في وجه كورونا

وذكرت وكالة سانا أنه في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر.



وأضاف البيان أن الفريق الحكومي كلّف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار



واستثنى جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه



مصادر قالت أن القرار هو عزل المحافظات والمناطق والأرياف، في حين لا يزال بإمكان المواطن التنقل ضمن منطقته والتزود بالحاجيات الأساسية والمواد الغذائية

من جهتها أجرت الإخبارية السورية حوارا مع وزير الداخلية السورية اللواء محمد رحمون حول القرار الأخير.



وقال الوزير خلال المداخلة الهاتفية أن الحركة داخل المدينة مسموحة أما بين المدن والقرى فالحركة ممنوعة.



وأعطى الوزير مثالا ً أنه يمكن للمواطن التنقل داخل مدينة حمص، ولكن لا يمكن له التنقل بين حمص والرستن.