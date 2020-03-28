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السبت 28 آذار 2020 ساعة 10:24

ماكرون: فرنسا مستعدة لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا

ماكرون: فرنسا مستعدة لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا
وقال ماكرون في مقابلة مع صحف "لاريبوبليكا" و"كورير ديلا سيرا" و"لاستامبا" الإيطالية اليوم السبت، إن "فرنسا تقف إلى جانب إيطاليا"، وأضاف: "هناك حديث كثير عن مساعدات من الصين وروسيا ولكن لماذا لا نقول إن فرنسا وألمانيا وفرتا مليوني كمامة وعشرات الآلاف من السترات لإيطاليا؟".

وتابع الرئيس الفرنسي: "هذا ليس كافيا لكنه مجرد بداية ويجب ألا ننساق إلى الاستماع لما يقوله شركاؤنا الدوليون أو منافسونا".

وقال ماكرون: "ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه.. إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين.. أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة".

ووجهت إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من انتشار الفيروس التاجي الجديد "كوفيد-19"، انتقادات حادة إلى فرنسا وألمانيا بعد تجاهلهما في البداية توفير كمامات ومعدات أخرى لمساعدتها في مواجهة تفشي الفيروس.

وسعت إيطاليا بدلا من ذلك للحصول على المساعدة من روسيا والصين، حيث أرسلت روسيا إليها 15 طائرة لنقل معدات لمكافحة الأوبئة ونحو 100 مختص عسكري، فيما أرسلت الصين طائرة محملة بالكمامات وأجهزة التنفس الصناعي. وحملت المساعدات الروسية والصينية شعارات تعبر عن التضامن مع إيطاليا مما ترك أثرا كبيرا في نفوس الإيطاليين.
رقم : 853172
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