البحرين ترفض استقبال مواطنيها ونواب يحذرون الحكومة

حيث كتبت عبد الأمير في تغريدة على موقع تويتر: " مقاطعه جلسات المجلس وعمل اللجان اذا لم يرجع العالقين في الخارج للوطن".



ورفضت السلطات البحرينية، أمس الجمعة، استقبال مواطنين بحرينيين عائدين من إيران بذريعة أزمة كورونا.



وكان 87 مواطناً بحرينياً قد عادوا من إيران عبر الدوحة وصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط، للعودة إلى المنامة، بعد أن رفض النظام البحريني إجلائهم من إيران للبحرين.



وفي وقتٍ لاحق، قررت الحكومة العمانية إرجاعهم إلى إيران مجدداً بسبب رفض النظام البحريني استقبالهم، في حين أغلقت البحرين مجالاتها الجوية والبرية والبحرية "للحد من انتشار كورونا"، الذي أصاب 466 شخصاً لديها، وأدى إلى وفاة 4.



ويذكر أن أن هناك أكثر من 1200 مواطن بحريني عالق في إيران، يرفض النظام الخليفي عودتهم، وقد توفي منهم 5 مواطنين بسبب الظروف الصعبة ورفض اجلائهم.