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السبت 28 آذار 2020 ساعة 12:42

عالم كيمياء يتوقع انتهاء كورونا قريباً

عالم كيمياء يتوقع انتهاء كورونا قريباً
وبحسب صحيفة Los Angeles Times ، سبق وتنبأ العالم ليفيت الحائز جائزة نوبل بشكل تطور فيروس كورونا في الصين.

وفي شباط الماضي ، توقع العالم ليفين انتشار فيروس كورونا في الصين ، وحدد حينها نقطة التحول في انتشار الفيروس في الصين وبداية نهايته وانخفاض عدد الوفيات.

كما حدد عدد الذين سيقضي عليهم الوباء بـ (3250 شخصا) وعدد المصابين بـ (80 ألف شخص)، وتؤكد الحقائق توقعات العالم، حيث بلغ عدد المصابين في الصين 81 ألف شخص توفي منهم 3.2 ألف.

ومؤخراً، أعلن عالم الكيمياء أعلن أن "كل شيء سيكون على مايرام" وأنه يتوقع نهاية وباء COVID-19 الذي سببه فيروس SARS-CoV-2 سينتهي قريبا.

ووفق توقعاته، سينتهي الفيروس في الولايات المتحدة وبقية مناطق العالم، مشيراً لضرورة عدم الذعر في الوقت الحالي وعدم نشر الفوضى .

وتتقاطع توقعات ليفيت مع توقعات خبراء آخرون بينهم مدير مختبر تقنيات الخلايا في معهد بافلوف للوراثة العامة سيرغي كيسيليوف ، والذي رأى أن الفيروس سيضعف، وأن أعراضه السريرية لن تظهر بهذه القوة وستصبح خفيفة.
رقم : 853190
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