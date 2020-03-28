مسؤول ايراني يعلن قرب احتواء 'كورونا' بشكل كامل

وقال العميد سليماني صباح اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، ان المواجهة الرئيسية اليوم امام الشعب الايراني هي فيروس كورونا.



وأضاف، كما قال وزير الصحة في كلمته التي أعلن فيها إحتواء هذا الفيروس، وبالطبع سنشهد قريبا ان شاء الله احتواءً تاماً لفيروس كورونا .



واشار الى قيام التعبئة بتجهيز مركبة PCR كجهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، قائلا ان هذا الجهاز تم تقديمه لوزارة الصحة وهو تجربة قيّمة حصل عليها نظامنا العلاجي من الحروب البيولوجية، مضيفا انه لا ينبغي ان نغفل وجود عصابات واجهزة تتحقق مصالحها في خلق حروب بيولوجية في العالم.



اعرب العميد سليماني عن امله باحتواء كامل لهذا الوباء من خلال التعاون ما بين الشعب الذي تحقق بشكل جيد حتى الآن، مشيرا الى ان منظمة التعبئة قامت حتى الآن بانتاج 40 مليون كمامة طبية لسد حاجة الشعب .



ودعا رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران في ختام حديثه، الى تكثيف الجهود جهودنا وان شاء الله سنسمع قريبا نبأ اجتثاث هذا الفيروس وكما قال قائد الثورة الاسلامية يمكن تحويل هذا البلاء الى نعمة .